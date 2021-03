Gelato day, Centinaio: Presto torneremo a gustarlo insieme (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gelato day, Centinaio (Mipaaf): Nostra eccellenza, Presto torneremo a gustarlo insieme – “Il Gelato artigianale è una delle grandi eccellenze del nostro Made in Italy. Una eccellenza che ci viene riconosciuta in tutto il mondo, ma che purtroppo come tanti altri settori è stata penalizzata dalla pandemia”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in occasione del “Gelato day”, unica giornata che il Parlamento europeo abbia mai dedicato a un alimento. Il 24 marzo in tutti i paesi europei si celebrano eventi e incontri per promuovere e diffondere la cultura del Gelato artigianale, iniziative che quest’anno saranno “virtuali” a causa delle restrizioni necessarie per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)day,(Mipaaf): Nostra eccellenza,– “Ilartigianale è una delle grandi eccellenze del nostro Made in Italy. Una eccellenza che ci viene riconosciuta in tutto il mondo, ma che purtroppo come tanti altri settori è stata penalizzata dalla pandemia”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marcoin occasione del “day”, unica giornata che il Parlamento europeo abbia mai dedicato a un alimento. Il 24 marzo in tutti i paesi europei si celebrano eventi e incontri per promuovere e diffondere la cultura delartigianale, iniziative che quest’anno saranno “virtuali” a causa delle restrizioni necessarie per ...

