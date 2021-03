Gamestop perde il 10% dopo conti 2020

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Scambia in pesante ribassoall’apertura di Wall Srtreet, registrando un calo del 9,73%, portandosi a 164,1,che ieri sera ha reso noto iper il. I ricavi della società nei 12 mesi sono diminuiti del 21% a 5,09 miliardi di dollari e ha chiuso l’esercizio con una perdita netta di 215,3 milioni di dollari o 3,31 dollari per azione diluita. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 157,7 e successiva 151,3. Resistenza a 168,2.

