Decreto sostegno: come fare richiesta per i contributi (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la presentazione della domanda ed il calcolo del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegno Con il nuovo Decreto sostegno, il Governo riconosce un contributo a fondo perduto nei confronti dei titolari di partita IVA persone fisiche e giuridiche, società, professionisti, artigiani, commercianti, titolari di reddito agrario. Il calcolo del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni è effettuato applicando una specifica percentuale del calo di fatturato tra il 2020 e 2019 e spetta a chi ha avuto un calo di fatturato medio mensile tra il 2020 ed il 2019 di almeno il 30%. All’operatore economico spetta un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 5% del calo del fatturato, ma per l’effettivo calcolo dell’importo del ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la presentazione della domanda ed il calcolo del contributo a fondo perduto previsto dalCon il nuovo, il Governo riconosce un contributo a fondo perduto nei confronti dei titolari di partita IVA persone fisiche e giuridiche, società, professionisti, artigiani, commercianti, titolari di reddito agrario. Il calcolo del contributo a fondo perdutoSostegni è effettuato applicando una specifica percentuale del calo di fatturato tra il 2020 e 2019 e spetta a chi ha avuto un calo di fatturato medio mensile tra il 2020 ed il 2019 di almeno il 30%. All’operatore economico spetta un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 5% del calo del fatturato, ma per l’effettivo calcolo dell’importo del ...

ItaliaViva : Le risorse nel decreto Sostegno non bastano ed è necessario fare subito un altro scostamento per riparare la ferita… - fattoquotidiano : Il decreto Ristori, ora ribattezzato Sostegno, potrebbe slittare ancora. Ecco tutte le misure previste #edicola [di… - berlusconi : Forza Italia ha presentato proposte per il Decreto Sostegno. Sono proposte che vengono incontro finalmente alle esi… - INPS_it : @ibraniky93 Nei prossimi giorni verrà pubblicata la circolare operativa discendente dal decreto sostegno che conter… - CeSIntEs : RT @Ale_ToddeM5S: Condivido con voi la puntata di ieri - @SkyTG24 economia - in cui abbiamo discusso di imprese, vaccini, politica industri… -