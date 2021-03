Decreto Sostegni | come e quando fare domanda per i soldi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl. Procedura A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle entrate. E’ stato firmato il provvedimento che definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva, colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid. Gli interessati ai ristori potranno avvalersi di un intermediario, utilizzare i canali telematici dell’Agenzia o la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dall’Agenzia sul proprio sito con un’apposita comunicazione. Il contributo, si ricorda, ”arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella ...

Web tax , dopo la pubblicazione delin Gazzetta Ufficiale arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sull' imposta sui servizi digitali. A fornire i chiarimenti è la maxi - circolare numero 3 del del 23 marzo ...Contributi a fondo perduto , parte la macchina amministrativa per l'attuazione del. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 23 marzo 2021, stesso giorno di entrata in vigore del, dispone l'avvio della fase di invio delle domande, ...Francavilla Fontana (Brindisi) - Misure per il sostegno della cittdinanza in difficoltà. 24/03/2021. L’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova la tenuta di molte famiglie ...L'Agenzia delle Entrate ha messo online il modello da compilare e le istruzioni per poter ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal provvedimento del governo. Si può richiedere dal 30 marzo ...