Crolla in Borsa Leonardo dopo rinvio quotazione DRS (Di mercoledì 24 marzo 2021) (TeleBorsa) – La Holding italiana nei settori dell’aeronautica registra una flessione del 7,08% e si attesta a 6,802, dopo che il titolo era stato sospeso per eccesso di ribasso. Il crollo segue l’annuncio del rinvio dell’IPO della controllata DRS, che fornisce prodotti e supporti per forze militari e agenzie di spionaggio, per “avverse condizioni di mercato”. Operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 6,572 e successiva a quota 6,342. Resistenza a 6,96. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Tele) – La Holding italiana nei settori dell’aeronautica registra una flessione del 7,08% e si attesta a 6,802,che il titolo era stato sospeso per eccesso di ribasso. Il crollo segue l’annuncio deldell’IPO della controllata DRS, che fornisce prodotti e supporti per forze militari e agenzie di spionaggio, per “avverse condizioni di mercato”. Operativamente ci si attende un’estensione all’ingiù della curva con area di supporto vista a 6,572 e successiva a quota 6,342. Resistenza a 6,96.

Advertising

infoiteconomia : Leonardo rinvia la quotazione Ipo di Drs e crolla in borsa. Mercati in calo - DividendProfit : Crolla in Borsa Leonardo dopo rinvio quotazione DRS - bizcommunityit : Leonardo rinvia la quotazione Ipo di Drs e crolla in #borsa. Mercati in calo #finanzaemercati - crisspinella : #Turchia: crolla la lira, i mercati puniscono #Erdogan. Borsa di #Istanbul a picco dopo il terzo ribaltone in 20 me… - ANSA_med : Turchia: crolla la lira, i mercati puniscono Erdogan. Borsa di Istanbul a picco dopo il ribaltone alla Banca centra… -