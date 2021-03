Cosa dice Draghi delle 30 milioni di dosi Astrazeneca nascoste ad Anagni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha fatto scalpore la notizia, data da La Stampa, delle 30 milioni di dosi di vaccino Astrazeneca, 29 per la precisione, stipate nello stabilimento di Anagni e pronte a partire per il Regno Unito. Ora la Presidenza del Consiglio conferma la notizia, precisando però che le fiale erano dirette in Belgio. Cosa dice Draghi dei 30 milioni di dosi Astrazeneca nascoste ad Anagni Questa la nota della presidenza del Consiglio: La Commissione europea ha chiesto al Presidente del Consiglio Draghi di verificare alcuni lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad Anagni. Il Presidente del Consiglio ha informato il Ministro della Salute, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha fatto scalpore la notizia, data da La Stampa,30didi vaccino, 29 per la precisione, stipate nello stabilimento die pronte a partire per il Regno Unito. Ora la Presidenza del Consiglio conferma la notizia, precisando però che le fiale erano dirette in Belgio.dei 30diadQuesta la nota della presidenza del Consiglio: La Commissione europea ha chiesto al Presidente del Consigliodi verificare alcuni lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad. Il Presidente del Consiglio ha informato il Ministro della Salute, ...

