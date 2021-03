Corte dei Conti, pubblicato il programma di controlli sulla gestione dello Stato (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – La Corte dei Conti ha segnalato che in merito alla Nota di aggiornamento al Def 2020 e alla Legge di Bilancio 2021 ha deciso di focalizzare la sua attenzione sui temi della tutela dell’ambiente e della salute, delle politiche del lavoro, dello sviluppo, dell’istruzione, dell’inclusione e del sostegno sociale nella sua funzione di controllo specifica per il 2021. In particolare, l’Istituto si concentrerà sulla normativa emanata nel periodo emergenziale, “in ragione dei riflessi negativi generati dalla crisi pandemica sui Conti pubblici, che impongono, di conseguenza, una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse con riguardo alla situazione presente e futura”. Tra gli ambiti di attenzione del controllo della magistratura contabile sono stati inclusi anche gli interventi di riduzione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Ladeiha segnalato che in merito alla Nota di aggiornamento al Def 2020 e alla Legge di Bilancio 2021 ha deciso di focalizzare la sua attenzione sui temi della tutela dell’ambiente e della salute, delle politiche del lavoro,sviluppo, dell’istruzione, dell’inclusione e del sostegno sociale nella sua funzione di controllo specifica per il 2021. In particolare, l’Istituto si concentrerànormativa emanata nel periodo emergenziale, “in ragione dei riflessi negativi generati dalla crisi pandemica suipubblici, che impongono, di conseguenza, una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse con riguardo alla situazione presente e futura”. Tra gli ambiti di attenzione del controllo della magistratura contabile sono stati inclusi anche gli interventi di riduzione ...

Advertising

fattoquotidiano : Lombardia, i guai di Aria vengono da lontano. Quando la stazione di appalti informatici finì nel mirino della Corte… - giuanlortista : @pfmajorino Bisogna che l'Opposizione in Regione ponga in risalto l'inadeguatezza di Fontana & C., anche con denunc… - Czinforma : - edofux : RT @fenice_risorta: Le perle del governo #conte ?????? - officeadvice_it : La #Corte di #Cassazione, con #sentenza n. 7011/2021, è tornata a pronunciarsi in merito al reato di '#abuso dei… -