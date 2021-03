Come funziona a Pasqua per i fidanzati? Le regole in zona rossa (Di giovedì 25 marzo 2021) La Pasqua 2021 si avvicina e sarà ancora una festività in lockdown, con la zona rossa estesa a tutta Italia nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Una situazione ovviamente difficile anche per gli affetti più cari, in primis per i fidanzati non conviventi. Ma cosa dice il dpcm e quali sono gli spostamenti permessi in questi giorni di zona rossa? Nello specifico, l’ultimo decreto consente di spostarsi una sola volta al giorno e in un numero massimo di due persone “verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, oltre a persone disabili o non autosufficienti.” Ci sono quindi delle aperture, per consentire a tutti di vivere le ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) La2021 si avvicina e sarà ancora una festività in lockdown, con laestesa a tutta Italia nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Una situazione ovviamente difficile anche per gli affetti più cari, in primis per inon conviventi. Ma cosa dice il dpcm e quali sono gli spostamenti permessi in questi giorni di? Nello specifico, l’ultimo decreto consente di spostarsi una sola volta al giorno e in un numero massimo di due persone “verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, oltre a persone disabili o non autosufficienti.” Ci sono quindi delle aperture, per consentire a tutti di vivere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Come funziona Gravidanze in pandemia: tasso di natalità in Italia Mi sono resa conto in fretta di una cosa: quando sei incinta, soprattutto durante una pandemia, il pubblico funziona , ci sono eccellenze come la clinica Mangiagalli, l'ospedale milanese dove ho ...

Migliori app per il parental control Windows Tutti funziona tramite cloud e l'interfaccia grafica è davvero molto intuitiva. Windows Family ... Si potranno poi filtrare i contenuti come siti web, app e giochi in modo da evitare quelli ...

Autofattura per produttori agricoli, come funziona la numerazione Agenda Digitale Pace fiscale 2021: come funziona il condono cartelle e rottamazione In base a quanto previsto dal decreto Sostegni 2021, ormai in vigore da ieri dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, è approvata la pace fiscale 2021 con condono delle cartelle fino a 5 ...

Draghi alla Ue: “Cittadini delusi sui vaccini, se il coordinamento non funziona si fa da soli” Covid, vaccini, ma anche il rapporto con gli Usa, la situazione nel Mediterraneo orientale e la Turchia, le relazioni con la Russia e il ruolo internazionale ...

