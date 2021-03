Colpi esplosi tra le corsie del supermercato e attimi di paura | rapinatori arrestati a Vedano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Passi spediti per entrare - come normali clienti - all'interno delormai prossimo alla chiusura e pochi istanti per seminare il panico. Pistola in pugno, volto coperto da un cappuccio e ...

Advertising

SiciliaTV : Quindici colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo del prospetto esterno della sede della “Soambiente”, nel… - corriereag : Palma di Montechiaro, esplosi 15 colpi di pistola contro prospetto struttura - Corriere Agrigentino Condividi Corr… - Fen_church : RT @squopellediluna: 18/03/1978 – Milano, vengono assassinati Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, del Centro Sociale Leoncavallo,entrambi 18… - CloudyKant : RT @squopellediluna: 18/03/1978 – Milano, vengono assassinati Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, del Centro Sociale Leoncavallo,entrambi 18… - DarioPagella08 : RT @antoaurigemma: 43 anni fa le Brigate Rosse portarono a termine il rapimento dell’On Aldo Moro uccidendo gli uomini della sua scorta, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpi esplosi

MonzaToday

La telefonata: 'Aiuto! Aiuto! Ci stanno rapinando' Un paio itra le corsie del supermercato in quei minuti che a chi era all'interno sono parsi attimi eterni. Lunghi istanti in cui una ...Quattro icon un finestrino andato in frantumi mentre due fori di proiettili sono stati trovati su una portiera. Salvatore 'o visionario indicato come gestore di una delle piazze più ...Nel Lidl di Vedano Lambro, in provincia di Monza e Brianza, lunedì sera due uomini sono entrati con il volto coperto e hanno iniziato a minacciare i dipendenti con una pistola.Due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni a Monza. I due hanno tentato di rapinare il Lidl di Vedano Lambro, in provincia di Monza e Brianza. Sono entrati con ...