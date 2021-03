Colori, lockdown e Pasqua: quello che sappiamo finora (Di mercoledì 24 marzo 2021) La divisione per colori delle regioni rimane. Questa è una certezza per le settimane di Pasqua, con festivi e i prefestivi rossi per tutti però, e anche per quelle successive. Si discute però in questi giorni di come gestire le settimane di aprile che dovrebbero essere decisive per la lotta alla pandemia visto che sono quelle in cui è atteso l’aumento delle vaccinazioni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) La divisione per colori delle regioni rimane. Questa è una certezza per le settimane di Pasqua, con festivi e i prefestivi rossi per tutti però, e anche per quelle successive. Si discute però in questi giorni di come gestire le settimane di aprile che dovrebbero essere decisive per la lotta alla pandemia visto che sono quelle in cui è atteso l’aumento delle vaccinazioni.

