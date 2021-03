Carfagna “Non è vero che il Sud è una partita persa” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I risultati di questo dibattito resteranno, è in corso lo screening di centinaia e centinaia di proposte che stanno arrivando attraverso la consultazione pubblica sul sito del ministero che durerà fino al 31 marzo”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, chiudendo la due giorni “Sud-progetti per ripartire”.“Gli interventi ascoltati in questi due giorni non sono andati nella direzione dell’assistenzialismo ma nelle direzione di richieste per avere le opportunità, lo sviluppo e l’occupazione – ha aggiunto -. Anche io voglio sfatare un luogo comune, quello che si sia affermata in Italia e in Europa una cultura nordcentrica che considera il Sud come una sorta di partita persa perchè è un dossier, una questione troppo difficile da risolvere”.“Non è così, se l’Italia è il primo paese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I risultati di questo dibattito resteranno, è in corso lo screening di centinaia e centinaia di proposte che stanno arrivando attraverso la consultazione pubblica sul sito del ministero che durerà fino al 31 marzo”. Lo ha detto Mara, ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, chiudendo la due giorni “Sud-progetti per ripartire”.“Gli interventi ascoltati in questi due giorni non sono andati nella direzione dell’assistenzialismo ma nelle direzione di richieste per avere le opportunità, lo sviluppo e l’occupazione – ha aggiunto -. Anche io voglio sfatare un luogo comune, quello che si sia affermata in Italia e in Europa una cultura nordcentrica che considera il Sud come una sorta diperchè è un dossier, una questione troppo difficile da risolvere”.“Non è così, se l’Italia è il primo paese ...

