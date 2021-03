Capigruppo Pd | Marcucci contro Letta | “Metodo non mi piace ma appoggio candidatura Malpezzi”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Credo sia sbagliato derubricare la questione di genere chiedendo ai duedi camera e Senato di farsi da parte. Credo bisogna andare in profondità”. Lo ha detto il dem Andreain conferenza stampa. “Ilnon mila soluzione non la considero una soluzione”, ha aggiunto, sottolineando: “ma penso si debba partire dall’esempio”. “Chiedo di sottoscrivere la“a capogruppo di “Simona. Io chiederò domani mattina all’assemblea di votarla, mi auguro ci sia l’unanimità, lo merita”, ha detto ancora. Quella dinon è una resa ma ci va molto vicino, dopo la lunga assemblea di ieri dei senatori dem con il segretario del Pd, Enrico. Proprioaveva chiesto a...

... dove solo quella della maggioranza vede luce verde: 231 favorevoli, 25 contrari e 11 astenuti per la risoluzione n.4 dei(Pd), Licheri (M5s), Bernini (FI), Romeo (Lega) e ...Ipotesi ingresso del M5s nel gruppo europeo S&D approfondimento Pd, Letta: "Chiedo aie Delrio sacrificio gravoso" L'incontro Conte - Letta rappresenta un tassello verso la nuova ...Roma, 24 mar. (LaPresse)- "Credo che ognuno ognuno si debba prendere le proprie responsabilità e si debba dare l'esempio. Non tutti lo hanno fatto, ma io ...Quella di Marcucci non è una resa ma ci va molto vicino, dopo la lunga assemblea di ieri dei senatori dem con il segretario del Pd, Enrico Letta. Proprio Letta aveva chiesto a Marcucci un passo indiet ...