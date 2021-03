Altri Tempi la trama della miniserie su Rai Premium stasera mercoledì 24 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Altri Tempi con Vittoria Puccini la miniserie sulla legge Merlin e la chiusura delle case di tolleranza in replica su Rai Premium Torna in replica su RaiPremium la miniserie Altri Tempi con Vittoria Puccini che in due puntate racconta la battaglia della senatrice Lina Merlin sulla chiusura delle case di tolleranza e l’introduzione del reato dello sfruttamento della prostituzione, che nel 1958 portò alla cosiddetta legge Merlin. Altri Tempi è in onda in replica stasera mercoledì 24 marzo e disponibile in streaming su RaiPlay. Altri Tempi la trama della ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 marzo 2021)con Vittoria Puccini lasulla legge Merlin e la chiusura delle case di tolleranza in replica su RaiTorna in replica su Railacon Vittoria Puccini che in due puntate racconta la battagliasenatrice Lina Merlin sulla chiusura delle case di tolleranza e l’introduzione del reato dello sfruttamentoprostituzione, che nel 1958 portò alla cosiddetta legge Merlin.è in onda in replica24e disponibile in streaming su RaiPlay.la...

Advertising

ariuaria : Ricordo a tutti quelli che criticano che dalla notte dei tempi gli uomini tra di loro si sono sempre amati ...e ci… - GiGiglio99 : RT @ilciccio67: @GiGiglio99 Altri tempi, dirigenti capaci. Adesso non c'è un'idea, non c'è un progetto, non c'è nulla. La Juve doveva ricos… - ilciccio67 : @GiGiglio99 Altri tempi, dirigenti capaci. Adesso non c'è un'idea, non c'è un progetto, non c'è nulla. La Juve dove… - licprospero : RT @CleliaMussari: #Milano ....casa d'altri tempi... sul Naviglio - EzioRocchiBalbi : RT @CleliaMussari: #Milano ....casa d'altri tempi... sul Naviglio -