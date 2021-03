Addio George Segal | adorabile faccia da schiaffi

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il viso diforse non dice molto agli spettatori più giovani, eppure è stata una delle figure di maggior rilievo nel cinema hollywoodiano a cavallo tra i Sessanta e i Settanta. Merito di una, che noi meno giovani ricordiamo, capace di simpatia immediata, anche quando era chiamato a interpretare personaggi decisamente negativi. Forse per questo dopo gli esordi «seriosi» qualcuno ha cominciato a vedere in lui possibilità di interprete brillante. Per iniziare una carriera di clamorosi alti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Segal, morto a 87 anni A 87 anni, in seguito ad alcune complicazioni per un'...Segal morto per complicazioni di un operazione di bypass cardiaco , ha detto sua moglie Sonia alla rivista in una dichiarazione. Nato il 17 febbraio 1934 in una piccola citt dello Stato di New ...Viene a mancare George Segal, volto storico del cinema americano ma noto al pubblico contemporaneo soprattutto per The ...