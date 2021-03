Usa, sparatoria in un supermarket: almeno 10 vittime in Colorado, arrestato l’aggressore (Di martedì 23 marzo 2021) DALL’INVIATO A NEW YORK. Sono almeno dieci, le vittime dell’ultima sparatoria americana avvenuta ieri in Colorado. Una nuova esplosione di violenza che arriva appena una settimana dopo quella ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 23 marzo 2021) DALL’INVIATO A NEW YORK. Sonodieci, ledell’ultimaamericana avvenuta ieri in. Una nuova esplosione di violenza che arriva appena una settimana dopo quella ... sul sito.

repubblica : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 'Almeno sei vittime' - Adnkronos : #Usa, sparatoria in supermercato in #Colorado - RaiNews : L'uomo che ha sparato è stato fermato - angiuoniluigi : RT @Corriere: Sparatoria in un supermercato in Colorado: 10 morti. Ora l’America aspetta che Biden in... - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: E' di dieci morti tra cui un poliziotto il bilancio dell'ennesima sparatoria avvenuta in Colorado, a Boulder. Fermato un… -