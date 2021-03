Traffico Roma del 23-03-2021 ore 18:30 (Di martedì 23 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione zona rossa nella capitale poco Traffico sui principali percorsi della città al Portuense per urgenti lavori alla rete idrica prudenza per il divieto di transito su via Prospero Colonna tra via Pietro Venturi è largo di Santa Silvia verso Largo La Loggia al Tuscolano è stato invece riaperto al Traffico Viale Marco Fulvio Nobiliore precedentemente chiuso per un incidente tra via Flavio Stilicone e via Tuscolana verso quest’ultimo tratto rallentamenti nei quest’ultima ora a causa dei lavori in corso via Prenestina dove si viaggia tramite riduzione di carreggiata nei pressi di via Vallo della Lucania disagi possibili già all’altezza del grande raccordo anulare per chi è diretto fuori città spostamenti maggiori sempre in prossimità dei Cantieri su Corso di Francia all’altezza di via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione zona rossa nella capitale pocosui principali percorsi della città al Portuense per urgenti lavori alla rete idrica prudenza per il divieto di transito su via Prospero Colonna tra via Pietro Venturi è largo di Santa Silvia verso Largo La Loggia al Tuscolano è stato invece riaperto alViale Marco Fulvio Nobiliore precedentemente chiuso per un incidente tra via Flavio Stilicone e via Tuscolana verso quest’ultimo tratto rallentamenti nei quest’ultima ora a causa dei lavori in corso via Prenestina dove si viaggia tramite riduzione di carreggiata nei pressi di via Vallo della Lucania disagi possibili già all’altezza del grande raccordo anulare per chi è diretto fuori città spostamenti maggiori sempre in prossimità dei Cantieri su Corso di Francia all’altezza di via ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 23 - 03 - 2021 ore 17:00 ...di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma ...chi deve raggiungere le zone centrali della città accesso libero Dunque nelle zone a traffico limitato ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 03 - 2021 ore 17:15 VIABILITÀ 23 MARZO 2021 ORE 17.05 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA' UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ERICA TERENZI TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA' DI CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE FRATTOCCHIE. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL'ALTEZZA DI FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA VIA PRENESTINA TRA ...

