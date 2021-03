Sud: “Fermare l’allargamento del divario con il Nord del Paese puntando su donne e giovani”, annuncia Draghi (Di martedì 23 marzo 2021) L’occasione, alla quale è intervenuto in videoconferenza, era data dall’evento organizzato dalla ministra Carfagna, ‘Sud – Progetti per ripartire’, e dunque, sottolineando che il suo esecutivo intenzionato a spendere “bene” le risorse legate al Recovery (non trascurando donne e giovani), il premier Draghi ha affermato che “Il programma ‘Next Generation EU’ prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e Centro-Nord che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni ’70 a oggi è grandemente peggiorato“. Draghi: “In 10 anni la spesa publica per gli investimenti nel Mezzogiorno si è più ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) L’occasione, alla quale è intervenuto in videoconferenza, era data dall’evento organizzato dalla ministra Carfagna, ‘Sud – Progetti per ripartire’, e dunque, sottolineando che il suo esecutivo intenzionato a spendere “bene” le risorse legate al Recovery (non trascurando), il premierha affermato che “Il programma ‘Next Generation EU’ prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e Centro-che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni ’70 a oggi è grandemente peggiorato“.: “In 10 anni la spesa publica per gli investimenti nel Mezzogiorno si è più ...

