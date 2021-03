Sud, Draghi: “Divario con Nord grandemente peggiorato, ora abbiamo un’occasione” (Di martedì 23 marzo 2021) “Un ruolo cruciale lo hanno le classi dirigenti. Ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi, intervenendo alla due giorni sul Sud organizzata dalla ministra Mara Carfagna. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) “Un ruolo cruciale lo hanno le classi dirigenti. Ma un vero rilancio richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi, intervenendo alla due giorni sul Sud organizzata dalla ministra Mara Carfagna.

