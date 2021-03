Strage in Colorado: killer spara in un supermercato, 10 morti (Di martedì 23 marzo 2021) E’ di 10 morti il bilancio della sparatoria a Boulder, in Colorado. Tra le vittime, anche l’agente Eric Talley, 51 anni, il primo ad arrivare sulla scena del crimine, il supermercato King Sooper. Negli Usa è la seconda sparatoria di massa in una settimana. Il 16 marzo scorso, 8 donne, tutte di origine asiatica, sono morte vicino ad Atlanta per quello che viene ritenuto un crimine d’odio.L’ultima sparatoria in un supermercato negli Stati Uniti risale invece all’agosto del 2019, in un Walmart di El Paso, in Texas.Il killer, Patrick Crusius, ancora in attesa di processo, aveva preso di mira gli ispanici, i morti furono 22.Il movente della Strage in Colorado non è ancora chiaro.Il presunto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) E’ di 10il bilancio dellatoria a Boulder, in. Tra le vittime, anche l’agente Eric Talley, 51 anni, il primo ad arrivare sulla scena del crimine, ilKing Sooper. Negli Usa è la secondatoria di massa in una settimana. Il 16 marzo scorso, 8 donne, tutte di origine asiatica, sono morte vicino ad Atlanta per quello che viene ritenuto un crimine d’odio.L’ultimatoria in unnegli Stati Uniti risale invece all’agosto del 2019, in un Walmart di El Paso, in Texas.Il, Patrick Crusius, ancora in attesa di processo, aveva preso di mira gli ispanici, ifurono 22.Il movente dellainnon è ancora chiaro.Il presunto ...

rubio_chef : “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi… - ascochita : RT @HuffPostItalia: Strage in Colorado: killer spara in un supermercato, 10 morti - ascochita : RT @Asiablog_it: ??#USA ???? STRAGE in un supermercato a #Boulder, in #Colorado? Le immagini mostrano un «uomo bianco di mezza età» ammanett… - Open_gol : ?? Dieci morti, tra cui un poliziotto. Fermato il presunto killer - CdT_Online : Strage in Colorado, entra in un supermercato e uccide 10 persone -