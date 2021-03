Sampdoria, rinnovo Ranieri: Ferrero punta al ribasso sull’ingaggio (Di martedì 23 marzo 2021) Claudio Ranieri potrebbe restare alla Sampdoria: Ferrero cambia idea sulla riduzione dell’ingaggio e riflette sul contratto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, starebbe pensando di fare marcia indietro sulla richiesta di riduzione dell’ingaggio di Claudio Ranieri. Il tecnico resta la prima scelta in assoluto del numero uno blucerchiato, i due si incontreranno a salvezza raggiunta per discutere del rinnovo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 A quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Ferrero non pensa a una riduzione dell’ingaggio ma a una rimodulazione del contratto, vincolandolo all’ottenimenti di alcuni particolari obiettivi stagionali. La base di partenza sarebbe quindi più bassa, ma con la possibilità di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Claudiopotrebbe restare allacambia idea sulla riduzione dell’ingaggio e riflette sul contratto Massimo, presidente della, starebbe pensando di fare marcia indietro sulla richiesta di riduzione dell’ingaggio di Claudio. Il tecnico resta la prima scelta in assoluto del numero uno blucerchiato, i due si incontreranno a salvezza raggiunta per discutere del. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 A quanto afferma la Gazzetta dello Sport,non pensa a una riduzione dell’ingaggio ma a una rimodulazione del contratto, vincolandolo all’ottenimenti di alcuni particolari obiettivi stagionali. La base di partenza sarebbe quindi più bassa, ma con la possibilità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria rinnovo Torino, Belotti raggiunge un traguardo importante Commenta per primo Ieri, nella partita contro la Sampdoria , Andrea Belotti ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze in campionato con la maglia ...da come si concluderà la trattativa per il rinnovo ...

Sampdoria, tempi maturi per il rinnovo di Ranieri: la situazione Anche ieri, è andata in scena una puntata del nuovo tormentone di casa Sampdoria . L'argomento, come sempre, riguarda il rinnovo di Claudio Ranieri , ancora in attesa di una definizione. Il tecnico ha ributtato la palla nel campo di Ferrero, che si è detto soddisfatto ...

Sampdoria, rinnovo Ranieri: i dettagli della trattativa con Ferrero Calcio News 24 Sampdoria, Ranieri verso la conferma: Ferrero ritratta sull’ingaggio Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, starebbe pensando di fare marcia indietro ... i due si incontreranno a salvezza raggiunta per discutere del rinnovo. A quanto afferma la Gazzetta dello ...

Sampdoria, si cerca un rinforzo a centrocampo: piace un giocatore dello Spezia La Sampdoria ha già iniziato a sondare il mercato per la prossima stagione: nel mirino un centrocampista dello Spezia ...

