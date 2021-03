Recensione OnePlus 9 Pro | stesso prezzo ma più qualità

(Di martedì 23 marzo 2021) L’attesa per9 Pro non mancava di certo, tra il cambio di passo sempre più confermato dagli ultimi modelli, il lancio di prodotti più economici e la collaborazione paventata con Hasselblad per migliorare l’unico vero punto debole degli smartphone, si è creata molta aspettativa. Ora che lo smartphone è ufficiale possiamo addentrarci nella L'articolo proviene da TuttoAndroid.

...richiesta per questo9 Pro oppure conviene fermarsi alla versione base? La collaborazione con Hasselblad ha dato già i suoi frutti? Scopritelo nella nostracompleta di9 ...OxygenOS è sempre una garanzia Come già sottolineato nelladi9 Pro (che vi invito a leggere in quanto condivide molte delle caratteristiche con questo smartphone e che non ho ...Abbiamo avuto modo di testare a fondo OnePlus 9 Pro, con il suo eccellente comparto fotografico, eccolo nella nostra recensione completa.OnePlus innova il mercato con delle tecnologie di ricarica particolarmente rapide, un display dall'ottima fluidità e una partnership con Hasselblad.