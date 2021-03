Raddoppiando l’economia circolare possibile -39% gas serra di G Nespoli

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) (di Giulio) Il 2020 è stato l’anno in cui il peso degli oggetti prodotti dall’uomo ha superato quello della biomassa prodotta dalla natura. Una quantità enorme di risorse entra nel sistema produttivo e in buona parte viene sprecata: in mancanza di riciclo, la breve vita di molti dei beni che compriamo provoca un impatto pesante sugli ecosistemi, dando un contributo all’innalzamento della temperatura del pianeta. Ma, se portassimo il tasso di circolarità globale dall’8,6 al 17%, potremmo tagliare il 39% delle emissioni di gasche minacciano di aggravare la crisi climatica e nello stesso tempo aumentare i posti di lavoro. Sono alcuni dei numeri contenuti nel rapporto sulin Italia curato dal Circular Economy Network (Cen), la rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile ...