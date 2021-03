Prove di coalizione | Letta incontrerà Conte Capigruppo Pd | stallo in Senato Marcucci | “Anche il segretario dovrebbe essere donna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) Nelle prossime ore vedrà Giuseppe, lunedì ha visto Roberto Speranza. Nel mezzo ha incontrato i gruppi parlamentari per riuscire nel blitz di sostituire iDelrio econ due donne e due nomi meno vicini a Matteo Renzi. Continuano le operazioni del neoPd Enricoche, poco più di una settimana dopo l’elezione, cerca di strutturare la sua linea dentro e fuori il partito. Sono due gli assi su cui si muove: verso l’esterno per la formazione di unache sia il più possibile allargata e competitiva, l’altro verso l’interno per riuscire a compattare un gruppo che già una volta lo ha tradito e non ha esitato a massacrareil suo predecessore Nicola Zingaretti. Per questo il faccia a faccia con Speranza di ieri è molto ...