Pd | Letta | ‘io interlocutore aperto a tutti | ma chiedo trasparenza e correttezza’

Roma, 23 mar (Adnkronos) – "Il mio ringraziamento a Graziano non è formale, ma sostanziale. Un dirigente politico si comporta così nel bene della comunità". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del gruppo del Pd della Camera. "Siamo qui perchè abbiamo una responsabilità, verso il partito e il Paese. Voglio parlare il linguaggio della verità. Troverete in me un interlocutore aperto a tutti ma chiedo solo trasparenza e correttezza nei comportamenti -ha spiegato il segretario del Pd-. Datemi la possibilità di dimostrarlo. C'è un popolo, non siamo o siamo stati parlamentari per diritto divino, ma perchè abbiamo un popolo dietro che ci chiede di andare avanti seri e determinati. Di essere all'altezza". Letta, inoltre, a proposito di Delrio ha parlato di "esempio di ..."

