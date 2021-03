Niente vaccino, niente stipendio: la sentenza del giudice di Belluno contro i sanitari no vax (Di martedì 23 marzo 2021) Se un operatore sanitario di una Rsa rifiuta il vaccino è giusta la sospensione dello stipendio. Lo ha deciso il giudice di Belluno Anna Travia respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari di due case di riposo del bellunese che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose di Pfizer lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. I dieci sanitari erano in ferie forzate I dieci sanitari, come riporta oggi il Corriere del Veneto, dipendenti di due case di riposo del Bellunese, all’indomani del rifiuto erano in ferie forzate per decisione della direzione della Rsa. E sottoposti alla visita del medico del lavoro che li aveva dichiarati ‘inidonei al servizio’. Ciò aveva permesso alle due ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Se un operatoreo di una Rsa rifiuta ilè giusta la sospensione dello. Lo ha deciso ildiAnna Travia respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociodi due case di riposo del bellunese che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose di Pfizer lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. I diecierano in ferie forzate I dieci, come riporta oggi il Corriere del Veneto, dipendenti di due case di riposo del Bellunese, all’indomani del rifiuto erano in ferie forzate per decisione della direzione della Rsa. E sottoposti alla visita del medico del lavoro che li aveva dichiarati ‘inidonei al servizio’. Ciò aveva permesso alle due ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - MarinaTorossi : @Carmen24583545 @newyorker01 Purtroppo non credo si possa scegliere. In altri paesi si sceglie il vaccino, ci si pr… - micheletonon : @fabrizio19651 La sentenza non dice questo. Informarsi farebbe bene. Niente vaccino, niente lavoro in corsia. Lo st… - DavideGiac : @alevelo13 @rtl1025 Niente affatto: il solo modo per uscirne è il vaccino. Le cure tamponano - Nicola23453287 : RT @doluccia16: Il covid non è un'influenza, ma una malattia ormai presente tutto l'anno. I cosiddetti vaccini sono un tappabuchi momentane… -