Nel Lazio 48.826 attualmente positivi, 346 in terapia intensiva (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – Sono 48.826 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 45.797 sono in isolamento domiciliare, 2.683 sono ricoverati non in terapia intensiva, 346 sono ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri), 6.400 sono deceduti e 215.994 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita' e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

