Moratoria mutui e proroga per Covid 2021: allarme default per 2,7 milioni di debitori (Di martedì 23 marzo 2021) mutui bancari, c’è un nuovo allarme sul rischio default per 2,7 milioni di debitori. A mettere in evidenza la drammaticità della situazione è la Fabi, ovvero la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani. Secondo quanto indicato dal segretario generale Lando Maria Sileoni, serve con urgenza applicare un intervento correttivo finalizzato a prorogare la Moratoria. L’operazione rappresenta un passaggio indispensabile per mettere in sicurezza i cittadini e le imprese duramente colpite dall’emergenza sanitaria ed economica dovuta al coronavirus. Lo scenario di un default a catena potrebbe cominciare a verificarsi già nei prossimi mesi. Alla fine di giugno 2021 scadranno infatti le attuali sospensione su un monte debitorio ... Leggi su notizieora (Di martedì 23 marzo 2021)bancari, c’è un nuovosul rischioper 2,7di. A mettere in evidenza la drammaticità della situazione è la Fabi, ovvero la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani. Secondo quanto indicato dal segretario generale Lando Maria Sileoni, serve con urgenza applicare un intervento correttivo finalizzato are la. L’operazione rappresenta un passaggio indispensabile per mettere in sicurezza i cittadini e le imprese duramente colpite dall’emergenza sanitaria ed economica dovuta al coronavirus. Lo scenario di una catena potrebbe cominciare a verificarsi già nei prossimi mesi. Alla fine di giugnoscadranno infatti le attuali sospensione su un monteo ...

zazoomblog : Moratoria mutui e proroga per Covid 2021: allarme default per 27 milioni di debitori - #Moratoria #mutui #proroga… - antoninobill : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Imprese siciliane colpite dal Covid, il 31 marzo scade la moratoria su mutui e prestiti - - newsfinanza : Moratoria mutui, rischio default per 2,7 milioni di imprese e famiglie senza la proroga - gaearmao : Coronavirus: scade il 31 marzo moratoria sui mutui per imprese - IlModeratoreWeb : Coronavirus: scade il 31 marzo moratoria sui mutui per imprese - -