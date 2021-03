Milan | Tognazzi | “Amo Pioli Interpretarlo? Ecco cosa dovrei fare”

Advertising

notizie_milan : Milan, Tognazzi: “Tomori lo riscatterei tutta la vita” - gilnar76 : Tognazzi: «Saprei chi fa giocare a destra e chi riscattare a fine stagione» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - sportli26181512 : Tognazzi: 'Considerando Theo a sinistra, forse a destra metterei Kalulu': Gianmarco Tognazzi, noto tifoso rossonero… - sportli26181512 : Tognazzi: 'Amo Pioli. Interpretarlo? Con la barba potrei ma dovrei studiare la parlata': Gianmarco Tognazzi, interv… - Ussetto : @spallettismo19 Inter - conte Lazio - Inzaghi Napoli - sarri Milan - Spalletti Roma - Tognazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tognazzi

Pianeta Milan

Commenta per primo Gianmarco, attore tifoso del, protagonista in Speravo de morì prima , dove interpreta Luciano Spalletti, parla atv , dicendo la sua su alcuni singoli della squadra rossonera: 'Tomori lo ..., che si definisce tifoso del, nella serie è però talmente eccezionale che sul set i suoi colleghi lo chiamavano 'mister'. 'La storia di Totti e Spalletti andava raccontata, l'ho fatto ...Gianmarco Tognazzi, tifoso del Milan, a Milan tv ha parlato di alcuni suoi giocatori preferiti. Le parole dell’attore: «Tomori lo riscatto tutta la vita e anche Brahim Diaz. Dalot invece a volte non l ...1 Gianmarco Tognazzi, attore tifoso del Milan, protagonista in Speravo de morì prima, dove interpreta Luciano Spalletti, parla a Milan tv, dicendo la sua su alcuni singoli della squadra rossonera: “To ...