"Le Ffp2 per bambini? Non c'è certificazione". Smascherata la truffa delle mascherine (Di martedì 23 marzo 2021) Novella Toloni L'inchiesta di Moreno Morello ha portato alla scoperta della commercializzazione illecita di mascherine Ffp2 vendute come certificate per i bambini quando in realtà non lo erano. E ora sono scattati i sequestri in tutta Italia Oltre 70mila mascherine Ffp2 per bambini sono già state sequestrate a Prato e il colosso dell'e-commerce Amazon ha già sospeso la vendita degli stock sul web. L'inchiesta di Striscia la Notizia sulle mascherine per bambini, modello Ffp2, comincia a dare i suoi frutti a poche ore dalla messa in onda del servizio su Canale 5. L'inchiesta condotta da Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia che da tempo si occupa dei dispositivi di protezione senza ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Novella Toloni L'inchiesta di Moreno Morello ha portato alla scoperta della commercializzazione illecita divendute come certificate per iquando in realtà non lo erano. E ora sono scattati i sequestri in tutta Italia Oltre 70milapersono già state sequestrate a Prato e il colosso dell'e-commerce Amazon ha già sospeso la vendita degli stock sul web. L'inchiesta di Striscia la Notizia sulleper, modello, comincia a dare i suoi frutti a poche ore dalla messa in onda del servizio su Canale 5. L'inchiesta condotta da Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia che da tempo si occupa dei dispositivi di protezione senza ...

