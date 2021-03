KKN: “Inzaghi in pole per il post Gattuso, mette d’accordo Giuntoli e De Laurentiis” (Di martedì 23 marzo 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha commentato in diretta il giro di nomi che sono emersi per il futuro della panchina del Napoli, compreso quello di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. “Dalle notizie che mi arrivano, pare che Simone Inzaghi sia in pole per sostituire Gattuso che a fine stagione saluterà il Napoli. Il tecnico della Lazio piace già da tre anni a De Laurentiis, che lo ha cercato già in passato. Il nome di Inzaghi mette d’accordo sia il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. A tutti e due piace il tecnico della Lazio che ancora non ha rinnovato con il club biancoceleste. Da quello che so il rinnovo dell’allenatore è fermo da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha commentato in diretta il giro di nomi che sono emersi per il futuro della panchina del Napoli, compreso quello di Simone, allenatore della Lazio. “Dalle notizie che mi arrivano, pare che Simonesia inper sostituireche a fine stagione saluterà il Napoli. Il tecnico della Lazio piace già da tre anni a De, che lo ha cercato già in passato. Il nome disia il direttore sportivo Cristianoche il presidente del Napoli Aurelio De. A tutti e due piace il tecnico della Lazio che ancora non ha rinnovato con il club biancoceleste. Da quello che so il rinnovo dell’allenatore è fermo da ...

