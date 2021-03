Johnny Depp, visita sgradita nella sua villa: un intruso si fa una doccia e si prepara un drink (Di martedì 23 marzo 2021) Johnny Depp, l'evoluzione beauty di un sex symbol guarda le foto Un uomo, martedì pomeriggio, è entrato in casa, si è svestito e si è versato da bere un drink. Poi, si è fatto una bella doccia rilassante. Questa sembrerebbe la normale routine di una persona qualsiasi al ritorno a casa dopo una giornata di lavoro, se non fosse che la casa in cui l’uomo è rientrato non era la sua, ma la villa hollywoodiana di Johnny Depp. L’assurda vicenda raccontata dal sito TMZ dimostra come anche i sistemi di sicurezza ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 marzo 2021), l'evoluzione beauty di un sex symbol guarda le foto Un uomo, martedì pomeriggio, è entrato in casa, si è svestito e si è versato da bere un. Poi, si è fatto una bellarilassante. Questa sembrerebbe la normale routine di una persona qualsiasi al ritorno a casa dopo una giornata di lavoro, se non fosse che la casa in cui l’uomo è rientrato non era la sua, ma lahollywoodiana di. L’assurda vicenda raccontata dal sito TMZ dimostra come anche i sistemi di sicurezza ...

