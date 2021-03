Isola dei Famosi, gaffe in studio per Ilary Blasi: lo ha detto davanti a tutti (Di martedì 23 marzo 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E finalmente Elettra Lamborghini ha potuto fare il suo debutto in studio come opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Ma nel corso della puntata non sono mancati colpi di scena. E proprio durante la prova ricompensa Ilary … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de L’dei. E finalmente Elettra Lamborghini ha potuto fare il suo debutto income opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Ma nel corso della puntata non sono mancati colpi di scena. E proprio durante la prova ricompensa… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - foresta233 : A tutti quelli che vorrebbero vivere in un'isola dei tropici, beccatevi sta noce di cocco al posto del caffè. ?? - medicojunghiano : RT @Soperplesso: L'isola dei vaccini #cinescanzi -