Il ritardo di Fico e Casellati sulla Rai impedisce al nuovo Cda di decidere i prossimi palinsesti (Di martedì 23 marzo 2021) Con la decisione di pubblicare il 31 marzo gli avvisi per il rinnovo del Cda Rai, i presidenti delle Camere Fico e Casellati si assumono la responsabilità di impedire al nuovo amministratore e ai nuovi consiglieri di decidere i palinsesti del prossimo anno. I presidenti hanno così deciso di ignorare la richiesta che il 3 marzo scorso era arrivata dai capigruppo in Vigilanza di quasi tutti i partiti di maggioranza, e hanno ignorato la lettera di sollecito del 5 marzo del presidente della Vigilanza Barachini, inviata su mandato unanime di tutta la commissione. Al presidente Fico avevo scritto anche io una lettera, il primo marzo, con la richiesta di adempiere ed avviare subito la procedura: ignorata anche quella. E' evidente che chi aveva responsabilità ha lavorato male, se non ...

