Ultime Notizie dalla rete : marchio più Il marchio più forte all'estero? È il Milan. E in Italia ora è secondo dietro la Juve Il Milan è la squadra italiana col palmares internazionale più importante, dunque non stupisce che possa vantare anche il marchio più conosciuto all'estero. Lo certifica lo studio pubblicato da YouGov, gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato: il brand "AC Milan" è risultato il più in vista nel mercato Usa ...

