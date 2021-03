Il caffè sa di fogna | il sapone di spazzatura L' incubo di chi riacquista l' olfatto dopo il Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) “Ruby Martinez stava mangiando una banana quando si è resa conto di non sentire nulla. Masticava ma non sentiva alcun sapore. Annusava, annusava, ma nulla. Ha preso una bottiglia di profumo. Niente. Ha mangiato un sottaceto. Ancora nulla”. Questo, narrato dal The Atlantic, è solo un esempio di ciò che può accadere a chi perde il senso dell’a causa del-19:rlo non è così facile, anzi. Il percorso è lungo e complesso. Nell’articolo, intitolato “You Recovered From-19. Now Your Coffee Smells Like Sewage”, si parla di ciò che molti malati di coronavirus hanno sperimentato nell’ultimo anno, ovvero anosmia, la perdita del senso dell’, fantosmia, l’allucinazione olfattiva che consiste nella percezione di un odore per il quale, nell’ambiente circostante, non è presente ...