Higuain sui tempi del River | “Dovevo andare al Milan | poi Capello…”

Gonzalo Higuain e il Milan. Una storia che si è consumata in fretta e che, secondo quanto ha riferito l'attaccante argentino in un intervista a F12, poteva nascere molto prima. L'ex Juventus e Napoli, attualmente in forza in MLS con la maglia dell'Inter Miami, ha raccontato un aneddoto che lo ha visto protagonista ai tempi del River Plate: "Dovevo scegliere se andare al Real Madrid o al Milan che era una squadra di 'super Galacticos'. Poi sono andato al Madrid e avrei dovuto finire al Castilla o addirittura in prestito in qualche altra squadra". Decisivo in tal senso fu l'incontro con Fabio Capello, tecnico del Real. "Mi ha visto all'opera e dopo un paio di allenamenti mi disse: 'Tu rimani con noi'".

