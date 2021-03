Germania, Low manda a casa Kroos: «Voglio che sia al meglio» (Di martedì 23 marzo 2021) Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato il forfait di Toni Kroos: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato il forfait di Toni Kroos. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa «Abbiamo fatto alcuni esami. Ci sarebbe piaciuto averlo per le prossime partite, ma Voglio che sia al meglio e che sia nelle migliori condizioni per l’Europeo di questa estate». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Joachim Low, commissario tecnico della, ha commentato il forfait di Toni: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Joachim Low, commissario tecnico della, ha commentato il forfait di Toni. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa «Abbiamo fatto alcuni esami. Ci sarebbe piaciuto averlo per le prossime partite, mache sia ale che sia nelle migliori condizioni per l’Europeo di questa estate». Leggi su Calcionews24.com

