Gasperini, no al Napoli: ha consigliato Juric a De Laurentiis (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha contattato Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. I dettagli Clamoroso retroscena di mercato riportato da Repubblica. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha contattato Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. L’allenatore dell’Atalanta ha rifiutato la proposta e inoltre avrebbe caldeggiato la candidatura del suo allievo prediletto, Ivan Juric. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente delAurelio Deha contattato Gian Pieroin vista della prossima stagione. I dettagli Clamoroso retroscena di mercato riportato da Repubblica. Il presidente delAurelio Deha contattato Gian Pieroin vista della prossima stagione. L’allenatore dell’Atalanta ha rifiutato la proposta e inoltre avrebbe caldeggiato la candidatura del suo allievo prediletto, Ivan. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Napoli, ADL pensa al post Gattuso: Gasperini d… - non6tu : tutto quello che volete ma non accostate Gasperini al Napoli neanche per scherzo. per ora per me il più gradito è… - cn1926it : Repubblica – #Gasperini, no al #Napoli: ha caldeggiato la candidatura di #Juric - spallettismo19 : Ve la giro come mi è arrivata Juventus = Spalletti Inter = Conte Atalanta = Gasperini Roma = Sarri Napoli = Alle… - tuttonapoli : Retroscena Repubblica - No di Gasperini ad ADL, ha sponsorizzato per il Napoli un suo allievo -