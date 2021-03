**Fosse Ardeatine: domani alle 11 l’omaggio di Mattarella** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà domani alle 11 al Mausoleo Ardeatino, per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, di cui ricorre quest’anno il 77/mo anniversario. Si tratterà di una cerimonia particolare che verrà organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid, sul modello di quella che si svolse il 25 aprile dello scorso anno, quando, in pieno lockdown, il Capo dello Stato si recò da solo all’Altare della Patria per celebrare la Festa della Liberazione.domani Mattarella sarà accompagnato da una ristretta delegazione, composta da rappresentanti della Comunità ebraica e dell’Associazione nazionale famiglie italiane martiri. Dopo che lo scorso anno, nelle prime settimane della pandemia, la cerimonia fu annullata e il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà11 al Mausoleo Ardeatino, per rendere omaggiovittime dell’eccidio delle Fosse, di cui ricorre quest’anno il 77/mo anniversario. Si tratterà di una cerimonia particolare che verrà organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid, sul modello di quella che si svolse il 25 aprile dello scorso anno, quando, in pieno lockdown, il Capo dello Stato si recò da solo all’Altare della Patria per celebrare la Festa della Liberazione.Mattarella sarà accompagnato da una ristretta delegazione, composta da rappresentanti della Comunità ebraica e dell’Associazione nazionale famiglie italiane martiri. Dopo che lo scorso anno, nelle prime settimane della pandemia, la cerimonia fu annullata e il ...

Ultime Notizie dalla rete : **Fosse Ardeatine Fosse ardeatine, viaggio nella memoria insieme ai giovani 'La questione delle Fosse Ardeatine fa talmente parte di questa città e la città è talmente impregnata di questa vicenda che è sempre ...

Riflessione sugli eventi del 900' e sugli efferati crimini Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani in occasione del 77° anniversario dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine L'Eccidio del 24 marzo del 1944, per la sua efferatezza e l'alto numero di vittime divenne subito, per il Nostro Paese, il martirio - simbolo della spietatezza dell'occupazione nazista ...

Venerdì Santa. La Via Crucis del Papa meditata e disegnata dai bambini Hanno tra i 3 i 19 anni gli autori dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo. Coinvolti il Gruppo Scout “Foligno I” e la parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. I disegni da due case famiglia ...

