Dayane Mello | quanto costa l’abito bianco indossato a Live? Cifra da capogiro

(Di martedì 23 marzo 2021) , tutte le curiosità sull’outfit. È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5. Un vero e proprio spirito libero, che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori, in tutto il mondo. Parliamo di, la splendida modella brasiliana, classificatasi quarta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Dichiarazioni che sicuramente faranno molto parlare quelle rilasciate daospite a "Live non è la D'Urso", su alcuni personaggi del Grande Fratello Vip. Due nomi: quello di Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, che le cinque sfere con cui è stata messa a ...Il rapporto frae Rosalinda Cannavò continua a interessare i fan del GF Vip anche ora che questo è ormai finito. La scorsa settimana l'attrice siciliana è stata ospite di Barbara D'Urso nello studio di L ...Fedez piange con la piccola Vittoria in braccio appena nata e la moglie Chiara Ferragni lo riprende con il cellulare: “Basta amore, se fai così piango anche io”, gli sussurra dal letto d'ospedale.Dayane Mello dopo il GF Vip esordisce in Tv: "É ancora top secret" Dayane Mello, fresca di partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, é ...