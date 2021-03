Dante: l’’affresco’ della Rai per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Un grande affresco per i 700 anni dalla morte: è ciò che la Rai dedica a Dante Alighieri nel palinsesto di giovedì 25 marzo, il giorno del Dantedì. Una ricorrenza che attraversa tutta la programmazione delle reti Rai con approfondimenti, documentari, pagine teatrali e musicali, letture e con servizi in tutti i Tg e Giornali Radio. Un omaggio che vedrà il suo culmine il 25 marzo su Rai1, con la diretta, alle 19.15, dal Salone dei Corazzieri al Quirinale della Celebrazione dell’Anno Dantesco. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Cultura Dario Franceschini, Roberto Benigni leggerà il Canto 25esimo della Divina Commedia. Sempre Benigni sarà ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Un grande affresco per i 700: è ciò che la Rai dedica aAlighieri nel palinsesto di giovedì 25 marzo, il giorno deldì. Una ricorrenza che attraversa tutta la programmazione delle reti Rai con approfondimenti, documentari, pagine teatrali e musicali, letture e con servizi in tutti i Tg e Giornali Radio. Un omaggio che vedrà il suo culmine il 25 marzo su Rai1, con la diretta, alle 19.15, dal Salone dei Corazzieri al QuirinaleCelebrazione dell’Annosco. Alla presenza del presidenteRepubblica Sergio Mattarella e del MinistroCultura Dario Franceschini, Roberto Benigni leggerà il Canto 25esimoDivina Commedia. Sempre Benigni sarà ...

