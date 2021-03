Ciclismo | Gianni Moscon fermo per l’infortunio al polso Incertezza sul rientro in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 23 marzo 2021)deve restare ancora lontano dalle corse. Dopoalsubito lo scorso 28 febbraio in seguito a una caduta alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, il ciclista della Ineos Grenadiers era atteso alin occasione della Settimana Coppi e Bartali. Oggi, però, il trentino non era ai nastri di partenza per la prima frazione. Come riporta Spazio, il medico della formazione britannica ha sconsigliato ala partecipazione a qualsiasi evento, finché non avrà recuperato pienamente dal suo infortunio. Appare dunque difficile un recupero per le Classiche del Nord in programma tra fine marzo e aprile.è reduce da un paio di stagioni davvero molto complicate, in cui ha ...