Choupo-Moting resta a casa perché il Camerun sbaglia ad inviare una mail: “Mancanza di professionalità” (Di martedì 23 marzo 2021) Un’incredibile “svista” impedirà ad Eric Choupo-Moting di indossare la maglia della Nazionale del Camerun per i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa d’Africa. Il calciatore del Bayern Monaco non è stato incluso nella lista del CT Antonio Conceiçao perché non ha risposto alla convocazione inviata via e-mail dalla Federcalcio del Camerun. Un’e-mail che però, secondo la Bild, non sarebbe mai arrivata a destinazione. Infatti pare che la FECAFOOT avrebbe inviato il messaggio a sé stessa e non al calciatore. Il padre e agente dell’attaccante ha dichiarato: “Sono stato contattato dalla federazione per sapere cosa stesse succedendo. Ho contattato il Bayern e mi hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito. A quanto pare lo hanno inviato a un indirizzo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Un’incredibile “svista” impedirà ad Ericdi indossare la maglia della Nazionale delper i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa d’Africa. Il calciatore del Bayern Monaco non è stato incluso nella lista del CT Antonio Conceiçaonon ha risposto alla convocazione inviata via e-dalla Federcalcio del. Un’e-che però, secondo la Bild, non sarebbe mai arrivata a destinazione. Infatti pare che la FECAFOOT avrebbe inviato il messaggio a sé stessa e non al calciatore. Il padre e agente dell’attaccante ha dichiarato: “Sono stato contattato dalla federazione per sapere cosa stesse succedendo. Ho contattato il Bayern e mi hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito. A quanto pare lo hanno inviato a un indirizzo ...

