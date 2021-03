Camorra, blitz contro clan D’Alessandro: 16 arresti – I NOMI (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Duro colpo al clan D’Alessandro. Con un blitz avvenuto nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestano 16 persone, frutto di un’ordinanza di applicazione della misura custodiale cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli. I 16 soggetti – dei quali 15 ristretti in carcere ed uno agli arresti domiciliari – sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata ed in concorso, detenzione illegale di armi comuni da sparo, reati tutti aggravati dalle finalità mafiose, per aver agito avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al clan D’Alessandro, operante in Castellammare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Duro colpo al. Con unavvenuto nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestano 16 persone, frutto di un’ordinanza di applicazione della misura custodiale cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli. I 16 soggetti – dei quali 15 ristretti in carcere ed uno aglidomiciliari – sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata ed in concorso, detenzione illegale di armi comuni da sparo, reati tutti aggravati dalle finalità mafiose, per aver agito avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al, operante in Castellammare ...

anteprima24 : ** #Camorra, #Blitz contro clan D’Alessandro: 16 arresti - I NOMI ** - DarioSaut : Camorra, scacco al clan. D'Alessandro, maxi blitz: in in manette 16 affiliati - mgabriellaespo : In italia ci sono centinaia di persone impiegate nella lotta alla camorra che in attesa dell’assegnazione scorta ve… - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Faida di camorra a Ponticelli, blitz dei carabinieri: sequestrati 17 proiettili calibro 9 - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Faida di camorra a Ponticelli, blitz dei carabinieri: sequestrati 17 proiettili calibro 9 -