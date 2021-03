Biodiversità | Commissione Ue lancia esperienza virtuale ‘Pollinator Park’

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Europa 2050. A causa di una serie di crisi ecologiche, il nostro mondo è stato privato di insetti impollinatori, ecosistemi sani e di una ricca flora. In questo paesaggio distopico spicca un sontuoso faro verde di speranza: il ‘Pollinator Park‘ della dottoressa Beatrice Kukac, un rifugio sicuro per gli impollinatori e un rivelatore per i suoi visitatori. È questo il contesto, distopico, di ‘Pollinator Park’ è uno strumento digitale interattivo volto ad attirare l’attenzione sull’allarmante declino degli impollinatori e mobilitare un’azione globale per porvi rimedio. Concepito nell’ambito dell’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori, il parco dovrebbe sensibilizzare, coinvolgere la società e promuovere la collaborazione sugli impollinatori selvatici, puntando sui giovani appassionati di videogame.

Advertising

campaniafelixit : Biodiversità: la Commissione inaugura Pollinator Park - - RosarioCerra : I partenariati riguarderanno settori critici quali l’#energia, i #trasporti, la #biodiversità, la #salute, l’… - Dintec_Scrl : ???????? Il Piano Strategico Horizon Europe 2021-2024 ??4 orientamenti strategici che guideranno i programmi di #ricerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Biodiversità Commissione

Ruminantia

... il biologico non veniva mai citato, così come le strategie 'Farm to Fork' e '2030' approvate dallaEuropea. In quel contesto le associazioni avevano proposto che questa ...Ricordiamo che la proposta di regolamento delegato dellaUe dello scorso novembre 2020 (... come la tutela dellae la riduzione dell'inquinamento. Per un approfondimento sul ...