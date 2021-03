Bambino viene morso da uno squalo in una spiaggia di Miami Beach: il terrore dei genitori accanto a lui (Di martedì 23 marzo 2021) Un Bambino di 9 anni, Jay Weiskopf, stava nuotando a Miami Beach con i suoi genitori, domenica scorsa, quando uno squalo si è avvicinato a lui e lo ha attaccato, ferendolo ad una spalla. Kristine, mamma di Jay, ha raccontato a local10.com che erano in acqua da pochi minuti prima dell’attacco. Queste le parole della genitrice: “Stavo tenendo la sua mano per tutto il tempo e lui stava facendo un po’ di body surfing quando è caduto sulla pancia“. Quando l’ha tirato su, Kristine ha notato quello che ha detto essere un pezzo di pelle mancante dalla spalla del ragazzo. Kristine ha quindi aggiunto: “Ho guardato giù e c’era uno squalo grigio di circa 4 piedi (poco più di un metro, ndr). L´abbiamo visto nuotare via e così ho subito tirato Jay fuori dall’acqua“. Immediato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021) Undi 9 anni, Jay Weiskopf, stava nuotando acon i suoi, domenica scorsa, quando unosi è avvicinato a lui e lo ha attaccato, ferendolo ad una spalla. Kristine, mamma di Jay, ha raccontato a local10.com che erano in acqua da pochi minuti prima dell’attacco. Queste le parole della genitrice: “Stavo tenendo la sua mano per tutto il tempo e lui stava facendo un po’ di body surfing quando è caduto sulla pancia“. Quando l’ha tirato su, Kristine ha notato quello che ha detto essere un pezzo di pelle mancante dalla spalla del ragazzo. Kristine ha quindi aggiunto: “Ho guardato giù e c’era unogrigio di circa 4 piedi (poco più di un metro, ndr). L´abbiamo visto nuotare via e così ho subito tirato Jay fuori dall’acqua“. Immediato ...

Advertising

forummediaset : In Italia un bambino al giorno viene portato via dall’altro genitore nel proprio paese d’origine. In pochissimi fan… - guastellae : RT @VBscaterinarc: 'A volte mi viene in mente quand’ero bambino in Calabria e il pane veniva fatto in casa Aveva un profumo che non si tr… - TheOtherG22 : Che rottura di palle chi critica chi è felice per la nascita di baby Vittoria. In un periodo così orrendo ogni nasc… - AcidamenteBea : RT @OrtigiaP: Nel savonese bambino positivo viene escluso non solo da scuola ma anche dalla DAD??MA VI SIETE BEVUTI IL CERVELLO??Ma come p… - stateofmindwj : Nei bambini la paura si manifesta in maniera differente in base all’età ed in ciascun individuo, spesso il disagio… -