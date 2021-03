Assenti e rientri | Benevento-Parma è già cominciata

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giuseppe Pezzella è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e salterà la sfida contro il. Il difensore del, ammonito per la quinta volta in questo campionato nel corso del confronto interno contro il Genoa dell’ultimo turno; era diffidato, scatta automaticamente lo stop in vista del delicato scontro diretto del Ciro Vigorito in programma dopo la sosta. In casa giallorossa c’è da segnalare l’ingresso in diffida di Alessandro Tuia, che alla prossima ammonizione sarà costretto a fermarsi. In occasione del match coi ducali Inzaghi può comunque sorridere perché riavrà a disposizione Schiattarella e Glik, che avevano saltato per squalifica la trasferta di Torino contro la Juventus. Qui tutti i provvedimenti del giudice sportivo dopo la nona giornata di ...