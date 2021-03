Amici 20, scoppia la lite in casetta: toni accesissimi, cos’è successo (Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso del daytime del 23 Marzo di Amici 20, è stata mandata in onda un’accesissima lite avvenuta in casetta: cos’è accaduto. Le avventure di Amici 20 continuano davvero alla grande. E la preparazione per la seconda puntata del Serale sta iniziando seriamente a mettere in crisi tutti i ragazzi del talent. I primi eliminati, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 marzo 2021) Nel corso del daytime del 23 Marzo di20, è stata mandata in onda un’accesissimaavvenuta inaccaduto. Le avventure di20 continuano davvero alla grande. E la preparazione per la seconda puntata del Serale sta iniziando seriamente a mettere in crisi tutti i ragazzi del talent. I primi eliminati, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsaeChia : #Amici20, Serena Marchese scoppia in lacrime, Rosa Di Grazia furiosa: ecco cosa è successo - infoitcultura : Amici 2021, Lucio Presta: tweet infuocato sul pubblico, scoppia la polemica - Zenitsu_karmgdr : È inutile che fai il carino con me , quella ragazza @utahimekarmgdr ha detto che ti stavi lamentando ! ALLE MIE SPA… - zazoomblog : Amici 2021 Lucio Presta: tweet infuocato sul pubblico scoppia la polemica - #Amici #Lucio #Presta: #tweet - infoitcultura : Amici 20, viene eliminato e scoppia in lacrime: “Non mi fermerò” – VIDEO -