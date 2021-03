Zoe Cristofoli, l’ultimo scatto in bianco e nero esalta le sue forme (Di lunedì 22 marzo 2021) Nuovo scatto social per Zoe Cristofoli: la compagna di Theo Hernandez, difensore del Milan, ha postato su Instagram alcune immagini del suo ultimo shooting. Fotografie in bianco e nero che esaltano le sue forme.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMsWiUnls4s/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 22 marzo 2021) Nuovosocial per Zoe: la compagna di Theo Hernandez, difensore del Milan, ha postato su Instagram alcune immagini del suo ultimo shooting. Fotografie incheno le sue.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMsWiUnls4s/" Golssip.

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO Diletta “tentenna” con Can? Zoe marca Theo e Jlo non molla Alex - Gazzetta_it : VIDEO Diletta “tentenna” con Can? Zoe marca Theo e Jlo non molla Alex - zazoomblog : Zoe Cristofoli incanta il web: fisico da urlo per lady Hernandez (FOTO) - #Cristofoli #incanta #fisico - MimiNerazzurra : @tuttosport 'infatti sotto l'ultimo post pubblicato dalla bellissima Zoe Cristofoli e che ha ricevuto oltre 75 mila… - sbarelling : Intanto si chiama Zoe Cristofoli e non “Lady Theo Hernandez”. Detto ciò disappointed but not surprised dal giornalismo italiano -