Zack Snyder' s Justice League | Warner non è interessata a far completare la trilogia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Zack Snyder's Justice League è stato accolto in modo positivo, ma i vertici di WarnerMedia non sembrano intenzionati a farla completare. Zack Snyder's Justice League è stato accolto in modo positivo dai fan e dai critici, ma i vertici di WarnerMedia non sembrano intenzionati a dare il via alla produzione dei capitoli mancanti della trilogia. A spiegare la situazione è stata Ann Sarnoff, CEO dello studio, in una nuova intervista rilasciata a Variety. La dirigente ha spiegato: "Volevamo dare a Zack Snyder l'opportunità di completare la sua visione in un film di quattro ore, durata impossibile da proporre nei cinema."

Ultime Notizie dalla rete : Zack Snyder

Quale sarà il futuro della Justice League dopo l'arrivo di Zack Snyder's Justice League? Secondo Ann Sarnoff l'avventura finisce qui. Dopo tre anni dall'uscita dell'originale Justice League, la versione di Zack Snyder della durata di ben quattro ore è finalmente giunta su HBO Max (e da noi su Sky) e lo stesso regista ha voluto farne parte con un cameo, che è stato da poco scovato. La prima volta in cui Dwayne Johnson ha firmato per interpretare "Black Adam" risale al 2014, nello stesso periodo in cui "Man of Steel" è stato rilasciato. In quel periodo erano in corso piani di Zack Snyder per l'universo DC.